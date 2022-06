Les dames ont terminé quatrièmes de la prestigieuse compétition suisse et les messieurs huitièmes. Dans la course féminine, Elise Mehuys, Imke Vervaet, Rani Vincke et Rani Rosius ont signé un chrono de 44.03 alors que, plus tôt cette saison, elles ont achevé leur course en 44.15. Petit rappel, la sélection pour les Championnats d'Europe est basée sur la somme des deux meilleurs temps et les seize pays les plus rapides iront à Munich en août. Notre quatuor occupe pour le moment la onzième position. La victoire est revenue à la Suisse en 43.03. Le record belge établi par le quatuor médaille d'or lors des Jeux Olympiques de 2008 est de 42.54.

Chez les messieurs, Gaylord Kuba Di-Vita, Ward Merckx, Jordan Paquot et Kobe Vleminckx ont bouclé le parcours en 39.59. Avec le chrono de 40.01 signé précédemment, ils se retrouvent à la seizième place du classement européen. C'est suffisant pour l'instant. L'Allemagne a remporté l'épreuve en 38.66. Le record belge, 39.05, établi en 2003 devient lentement à leur portée.