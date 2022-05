L'organisation, dirigée pour la première année par l'ancienne sprinteuse Kim Gevaert, l'a annoncé mercredi lors d'une conférence de presse. Comme en témoigne sa place centrale sur l'affiche du meeting dévoilée ce mercredi, "Mondo" Duplantis sera l'une des attractions sur le tartan bruxellois. Détenteur du record du monde (6m20) et de celui du Van Damme (6m05), le champion olympique, 22 ans à peine, tentera une nouvelle fois d'affoler les compteurs.

La présence de Duplantis perpétue le niveau traditionnellement élevé à la perche à Bruxelles, qui a déjà accueilli les légendes Sergey Bubka et Renaud Lavillenie. "Peut-être que Duplantis pourra encore nous offrir un record du monde", a lancé Gevaert, qui a remplacé Cédric Van Branteghem, devenu CEO du Comité olympique interfédéral belge (COIB). "D'autres grands noms seront annoncés dans les prochains mois. L'été sera chargé en athlétisme avec les Mondiaux et l'Euro et nous allons tenter, comme à l'accoutumée, de faire venir les meilleurs", a ajouté l'ancienne sprinteuse.

Cette avant-dernière manche de la Ligue de Diamant 2022 débutera par une course d'une heure riche de plusieurs tentatives de record du monde. Elle a été imaginée en l'honneur de Gaston Roelants, Miel Puttemans et Willy Polleunis, légendes de l'athlétisme belge qui étaient parvenues, le 20 septembre 1972, à battre ensemble pas moins de cinq records du monde lors de la même soirée.

Cette année, les disciplines de Ligue de Diamant au programme pour les messieurs sont le 200 mètres, le 800 mètres, le 400 mètres haies, le 5000 mètres, le lancer du poids, le triple saut et le saut à la perche. Chez les dames, le 100 mètres, le 400 mètres, le 1500 mètres, le 100 mètres haies, le 3000 mètres steeple, la hauteur et le javelot sont au programme.

Le Mémorial va également perpétuer sa tradition d'amener une discipline en ville. Pour son édition 2022, un an après avoir vu le disque se dérouler au Bois de la Cambre, le concours du lancer du poids se tiendra la veille du meeting, le 1er septembre, dans un lieu du centre de Bruxelles encore à déterminer.