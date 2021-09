Le Namurois termine deuxième sur 800m, Camille Laus s’offre le 400m.

Demi-finaliste à Tokyo sur 800m, Eliott Crestan était le premier Belge en action. Auteur d’une première moitié de course tout en gestion, le Namurois s’est offert une solide remontée dans la dernière ligne droite pour coiffer une belle deuxième place et un chrono de 1.45.24, soit son troisième meilleur temps de l’année. "Pour ma dernière course, et devant ce public, je voulais sortir un bon chrono mais aussi signer un Top 3, je suis donc très content."

