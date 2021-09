Camille Laus l'emporte sur 400m

Camille Laus a remporté le 400 m dames belgo-néerlandais du Mémorial Van Damme, vendredi au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. La Tournaisienne, double finaliste olympique avec les relais mixte (5e) et féminin (7e) du 4X400 m, s'est imposée en 52.34 dans cette course dipsutée seulement par des athlètes belges et néerlandaises. Elle a ainsi signé son meilleur chrono de la saison, elle dont le record personnel est de 51.49.

Les Néerlandaises Eveline Saalberg (52.38) et Andrea Bouma (53.39) ont pris les 2e et 3e places.

Autre membre des Belgian Cheetahs, Paulien Couckuyt a pris la 4e place en 53.68. Son record personnel est de 52.98.

Pas de record de Belgique du Mile pour Elise Vanderelst

Elise Vanderelst n'a pu battre le record de Belgique du Mile (1.609,34 mètres) à l'occasion de la 45e édition du Mémorial Van Damme, avant-dernière manche de la Ligue de Diamant d'athlétisme vendredi au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

La championne d'Europe du 1.500 m en salle, 23 ans, a couru en 4:32.44, craquant sur la fin, pour prendre la 12e place d'une course dominée par la Néerlandaise Sifan Hassan en 4:14.74, record du meeting et meilleure performance de l'année.

La double championne olympique 5.000-10.000 m et médaillée de bronze sur 1.500 m l'a emporté devant l'Ethiopienne Axumawit Embaye, 2e en 4:21.08 et l'Australienne Linden Hall, 3e en 4:21.38.

Le record de Belgique tient toujours sur les épaules d'Almensh Belete, qui avait couru en 4:28:11 le 18 août 2012 à Kessel-Lo.

Le 100m haies pour la Néerlandaise Nadine Visser, Anne Zagré 6e en 12.96 devant Noor Vidts

La Néerlandaise Nadine Visser a remporté le 100m haies de la 45e édition du Mémorial Van Damme, avant-dernière manche de la Ligue de Diamant d'athlétisme vendredi au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Visser s'est imposée en 12.69 devant la Nigérianne Tobi Amusan, 2e en 12.69 aussi, départagée à la photo-finish, et la Jamaïquaine Megan Tapper, la médaillée de bronze aux JO de Tokyo, 3e en 12.77.

Noor Vidts, étonnante 4e aux Jeux Olympiques de Tokyo à l'heptathlon s'est mesurée à Anne Zagré sur 100 m haies.

Anne Zagré a fini 6e en 12.96 devant Noor Vidts 7e en 13.55.

1m92 pour Nafissatou Thiam à la hauteur

Nafi Thiam a clôturé sa saison par une 6e place à la hauteur lors de la 45e édition du Mémorial Van Damme, avant-dernière manche de la Ligue de Diamant d'athlétisme vendredi au stade Roi Baudouin à Bruxelles. La double championne olympique à l'heptathlon a réussi un saut à 1m92 manquant ensuite trois essais à 1m95 dans un concours remporté l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, en bronze aux JO de Tokyo, avec un saut à 2m02.

La championne olympique et championne du monde, la Russe Mariya Lasitskene a dû se contenter de la deuxième place avec un saut à 2m00, manquant ensuite un essai à 2m02 et deux essais à 2m04.

Nafi Thiam, de son côté, avait passé aisément 1m80, 1m84 et 1m88 à son premier essai, et 1m92 à son second. La barre à 1m95 fut un peu trop haute pour elle.

Alexander Doom 6e du 400 mètres

Pas de Borlée, une fois n'est pas coutume, sur le 400m de la 45e édition du Mémorial Van Damme, avant-dernière manche de la Ligue de Diamant d'athlétisme vendredi au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Le seul frère inscrit, Kevin, avait finalement renoncé à prendre le départ du tour de piste dans une course qui a vu l'Américain Michael Cherry l'emporter en 44.03, record du meeting. C'est aussi son meilleur chrono personnel.

Le Grenadien Kirani James, en bronze à Tokyo et champion olympique en 2012, a fini 2e en 44.51 devant le Botswanais Isaac Makwala, 3e en 44.83.

Côté belge, Alexander Doom est 6e en 45.84, à 5/10e de son record personnel (45.34).

Jonathan Sacoor a fermé la marche en 46.66, lui qui a couru déjà en 45.17 cette saison et 45.03 dans l'absolu.

Le 1.500m pour l'Australien Stewart McSweyn, Ismael Debjani 11e

L''Australien Stewart McSweyn a remporté le 1.500m lors de la 45e édition du Mémorial Van Damme, avant-dernière manche de la Ligue de Diamant d'athlétisme vendredi au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Les deux premiers sont Australiens. Derrière McSweyn, vainqueur en 3:33.20, Oliver Hoare a pris la 2e place en 3:33.79. Le Polonais Michal Rozmys, 3e, complète ce podium bruxellois en 3:33.96

Ismael Debjani a pris la 11e place en 3:43.08 et ponctue ainsi une saison qui a vu le Carolo battre le record de Belgique du 1500 m (3:33.06) le 12 juin à Genève avant de prendre part à Tokyo à ses premiers Jeux Olympiques où il s'était arrêté en demi-finales avec un chrono de 3:42.18.

Côté belge encore, Jochem Vermeulen a terminé 12e en 3:53.36.

Le Norvégien Filip Ingebrigtsen n'avait pas pris le départ, une absence ajoutée à celle son frère Jakob, champion olympique à Tokyo.

Eliott Crestan, 2e sur un 800m remporté par le vice-champion olympique

La 45e édition du Mémorial Van Damme, avant-dernière manche de la Ligue de Diamant d'athlétisme s'est ouverte officiellement par le 800m avec une victoire de Ferguson Rotich, médaillé d'argent à Tokyo, vendredi au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Le Kenyan s'est imposé en 1:43.81 devant Eliott Crestan, 2e en 1:45.24, lui qui avait signé son meilleur chrono sur le double piste en demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo.

Aurèle Vndeputte a pris lui la 4e place en 1:45.49, son meilleur chrono.