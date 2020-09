Anne Zagré remporte le 100 m haies en 13.21

Anne Zagré a remporté le 100 m haies du 44e Memorial Van Damme, vendredi dans un stade Roi Baudouin vide, coronavirus oblige. La Bruxelloise s'est imposée en 13.21, à 10/100 de son meilleur temps de l'année. Elle devance la Danoise Mette Graversgaard (13.26) et Sarah Missinne (13.55), qui signe son meilleur chrono de la saison.

La Britannique Katarina Johnson-Thompson, championne du monde de l'heptathlon, a pris la 4e place en 13.57, devant la Slovène Joni Tomicic Prezelj (13.64) et Chloé Beaucarne (13.93). Celle-ci a été invitée en dernière minute, à la suite du forfait de l'Autrichienne Ivona Dadic, testée positive au Covid-19.

Si elle était contente de sa victoire la hurdleuse bruxelloise, qui détient le record de Belgique en 12.79, s'est montrée déçue de son chrono.

"C'est toujours très cool de gagner au Memorial Van Damme, je suis donc très heureuse de ma victoire, mais j'espérais plus. Je suis venue pour courir sous les 13 secondes, et je ne m'en suis même pas approchée. Je ne me sentais pas super à l'échauffement, mais OK et capable de courir en moins de 13 secondes. Je dois encore travailler quelques détails pour être plus rapide, j'espère le faire dimanche à Heusden, où je mettrai un terme à ma saison 2020", dit Anne Zagré, dont le meilleur temps de la saison est de 13.11.

Sifan Hassan bat le record de l'heure féminin en 18,930 km

La Néerlandaise Sifan Hassan a battu le record de l'heure féminin ce vendredi. La championne du monde du 1.500 et du 10.000 m a couvert une distance de 18,930 km et efface le précédent record de 18,517 km établi à Ostrava le 12 juin 2008 par l'Ethiopienne Dire Tune.

Plus tard dans la soirée, Bashir Adbi et le Britannique Mo Farah s'attaqueront au record de l'heure masculin (21km285m), que l'Ethiopien Haile Gebreselassie détient depuis 2007.

Peter Genyn bat son record du monde du 100 m en fauteuil roulant

Peter Genyn a battu son propre record du monde du 100 mètres en fauteuil roulant dans la catégorie T51 (athlètes atteints de tétraplégie) vendredi en ouverture du 44e Memorial Van Damme, à Bruxelles. L'Anversois de 43 ans a signé un temps de 19.71, effaçant des tablettes son précédent record de 19.75, établi le 9 août dernier lors du Brussels GP, déjà sur la piste du stade Roi Baudouin.

Peter Genyn, champion paralympique en 2016 à Rio, a devancé dans un duel à deux le Belge Roger Habsch, auteur d'un temps de 20.62.