En Ligue de diamant, les hommes s'affronteront sur 200 m, 800 m, 5000 m, 400 m haies, au saut à la perche, au triple saut et au lancer du poids. Au programme des épreuves féminines, on trouve le 100 m, le 400 m, le 1500 m, le 3000 m steeple, le 100 m haies et le lancer du javelot.

Il y aura également un 400 m messieurs au programme du Van Damme. "Etant donné la riche tradition de cette discipline - qui fait depuis des années le bonheur des Belgian Tornados - les organisateurs du Mémorial ont décidé d'ajouter le tour de piste au programme", indiquent les organisateurs, ajoutant que "plusieurs disciplines seront encore ajoutées dans le courant des prochains mois".

La Ligue de diamant débutera le 13 mai à Doha. Treizième et avant-dernière étape du principal circuit mondial d'athlétisme, le Mémorial Van Damme sera le dernier meeting dans lequel les athlètes pourront récolter des points pour se qualifier pour la grande finale qui se déroulera les 7 et 8 septembre à Zurich.