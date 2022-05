En dépit d’une température fraîche (15°) et d’une météo humide, Michael Norman a fait sensation sur 400 m, ce samedi, à Eugene, dans l’enceinte qui accueillera les prochains championnats du monde, en signant le 13e chrono de l’histoire (43.60) et en soufflant à la légende Michael Johnson son record du meeting (43.92, en 2000). Auteur du deuxième chrono de sa carrière après ses 43.45 réussis début 2019, l’Américain de 24 ans, éblouissant dans la dernière partie de course, a devancé Kirani James (44.02) et Matthew Hudson-Smith (44.35, nouveau record britannique), ce dernier ne passant qu’à deux centièmes du record d’Europe !

"Je vais continuer à m’entraîner pour réussir quelque chose de spécial aux Mondiaux", a prévenu Michael Norman, bien décidé à prendre sa revanche après sa cinquième place lors de la finale olympique de Tokyo l’été dernier.

Bromell bat Coleman

Sur 100 m, le Prefontaine Classic n’a pas déçu vu les conditions. Elaine Thompson-Herah, avec un chrono de 10.79 (+0,7 m/s), a pris le meilleur sur ses concurrentes dont Sha’Carri Richardson, de retour en grâce (10.92). "Je me prépare pour les championnats de Jamaïque", a lancé la lauréate. La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Price avait, elle, opté pour le 200 m (22.41).

Chez les hommes, Trayvon Bromell (9.93, -0,2 m/s), invité après le forfait du champion olympique Marcell Jacobs, a remercié les organisateurs en surprenant Fred Kerley (9.98) et Christian Coleman (10.04). La futur star Erriyon Knighton a pris la 5e place en 10.14. Les trials à venir s’annoncent particulièrement chauds dans la ligne droite !

Au rayon des meilleures performances mondiales de l’année, le Brésilien Alison dos Santos a établi un chrono de 47.23 sur 400 m haies, l’Éthiopien Berihu Aregawi a arrêté les chiffres sur 12.50.05 sur 5 000 m et Ryan Crouser a lancé le poids à 23,02 m, chez les hommes. À retenir aussi, l’impressionnante performance de Jakob Ingebrigtsen sur le mile (3.49.76), le Norvégien montant en puissance dans cette saison estivale.

Côté féminin, mention pour la Britannique Kelly Hodgkinson sur 800 m (1.57.72), pour la Kényane Faith Kipyegon sur 1 500m (3.52.59) et pour son ex-compatriote Norah Jeruto sur 3 000 m steeple (8.57.98).