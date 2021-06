Michael Obasuyi a été sacré dimanche champion de Belgique du 110 m haies dimanche au Stade Roi Baudouin. Il a pulvérisé son record personnel en courant exactement le minima olympique : 13.32. Le hurdleur a réalisé la course parfaite en descendant largement en dessous des 13.54 qu'il avait établi le 1er juin 2019 à Oordegem.

"C'est le plus beau jour de ma vie de sportif", a réagi l'Ostendais de 21 ans. "J'ai travaillé très dur pour me qualifier un jour aux Jeux Olympiques et tout vient de se concrétiser maintenant. Ce que je ferai à Tokyo n'a plus vraiment d'importance pour moi. Ma saison est terminée, même si je me vois encore battre le record de Belgique".

Pour rappel, le record de Belgique de la discipline remonte à 1998 et est détenu par Jonathan Nsenga en 13.25.

Qualifié de dernière minute pour Tokyo (la date limite est fixée à mardi), Michael Obasuyi était en larmes à l'arrivée. "Les gens ne le réalisent pas toujours mais la vie d'un sportif de haut niveau peut être difficile" explique l'athlète. "Cet hiver, j'ai manqué les championnats d'Europe en salle et je me suis déchiré l'adducteur il y a huit semaines. Ça a été beaucoup de revers qui ont été difficiles à digérer", a-t-il conclu.