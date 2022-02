Michael Somers a remporté la CrossCup de Diest, ce dimanche, devenant ainsi champion de Flandre de cross-country. Le Louvaniste, au lendemain d'un 3.000m à Dortmund, a devancé le Britannique Mahamed Mahamed et Soufiane Bouchikhi, qui effectuait son retour dans les labourés. Mahamed a fait le plus gros du travail en tête mais n'a pu empêcher Somers et Bouchikhi de le suivre. Dans le dernier kilomètre, Somers a placé une accélération, qui lui a permis de s'imposer tout comme lors des manches de Mol et Roulers. Auteur d'une course en solitaire et solide, Nicolaï Saké a terminé quatrième, soit troisième Belge devant Clément Deflandre et Guillaume Grimard. Au classement de la CrossCup, Somers accroît son avance sur Saké: elle passe de 21 à 29 points.

Mieke Gorissen 5e chez les femmes

La Britannique Eleanor Bolton s'est, elle, imposée dans la course féminine. Dès les premiers kilomètres, les athlètes britanniques ont imposé leur rythme, mais vers la mi-course, Mieke Gorissen, de retour après une contamination au coronavirus, s'est portée en tête. Son accélération a permis de distancer ses concurrentes belges mais elle a terminé difficilement et a dû se contenter de la cinquième place. Bolton a gagné devant Kate Holt et Kate Avery. Lisa Rooms, sixième, a été la deuxième Belge devant Sofie Van Accom (9e) et Nina Lauwaert (10e). Lisa Rooms reste en tête du classement général de la CrossCup mais son avance sur Gorissen est passée de 14 à 9 points.

Hannes devance Querinjean

En cross court, Pieter-Jan Hannes a devancé le grand favori Ruben Querinjean, champion de Belgique de la spécialité. Valère Hustin a terminé troisième. Querinjean, qui possède la nationalité luxembourgeoise, a contrôlé la course dès le départ et a creusé un petit écart, qu'il n'a pas pu conserver. Hannes, qui a mieux géré ses efforts, l'a dépassé dans le dernier kilomètre., a déclaré Hannes.Au classement général, Querinjean reprend le maillot de leader à Ruben Verheyden (9e).

Jenna Wyns surprend Elise Vanderelst

Chez les femmes, c'est Jenna Wyns qui a créé la surprise en devançant Elise Vanderelst. Cette dernière a essayé de dépasser Wyns dans la dernière ligne droite, mais elle a finalement échoué à deux centièmes après un sprint serré. "Elise n'est pas une adversaire facile", a expliqué une Wyns heureuse après coup. "Elle a un peu glissé à 200 mètres de la fin et ça a joué en ma faveur. J'étais encore malade la semaine passée. J'ai hésité jusqu'au dernier moment, mais je suis contente d'avoir finalement pris le départ. Ce sont des semaines chargées qui m'attendent car je courrai encore les CrossCup d'Hannut (20/2) et Bruxelles (6/3), mais aussi le championnat de Belgique indoor à Louvain-la-Neuve (26/2)."

Au classement de la CrossCup, Vanderelst demeure confortablement en tête. Elle comptait 20 points d'avance sur Wyns, elle en a encore 15 désormais.