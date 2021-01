Kobe Vleminckx est passé à 1/100e de seconde de la qualification pour les championnats d'Europe d'athlétisme en salle, samedi lors du micromeeting de Gand. Le sprinter de 22 ans du AC Lyra a été crédité de 6.65 secondes en série sur 60 m. Il faut réussir 6.64 pour être du voyage à Torun, en Pologne, du 5 au 7 mars. Il n'a pas couru la finale en raison d'un souci musculaire.

"J'ai été surpris par mon bon départ", a répondu Vleminckx après coup. "Je suis très bien sorti des blocs, ma phase d'accélération a été moindre. J'ai senti la concurrence revenir, et à cause de cela j'ai un peu forcé et j'ai senti une pointe dans les ischio-jambiers. J'espère que ce n'est pas trop grave, je vais chez le kiné ce soir. Dommage pour la blessure, mais je suis très content de mon temps. Je ne m'attendais pas à aller aussi vite dès ma première course de la saison. J'espère pouvoir franchir la limite de l'Euro dans les prochaines semaines, car j'aimerais vraiment être présent en Pologne."

Sur la même distance du 60m, Rani Rosius a couru en 7.33 en série (2e chrono en carrière derrière ses 7.31) et 7.38, toute seule, en finale. Elle est à 5 centièmes de seconde (7.28) de la qualification.

"C'est bien pour commencer", a répondu Rosius qui a débuté sa saison 2 centièmes plus vite qu'en 2020. "Je ne m'attendais pas à aller aussi vite aujourd'hui. Seulement, mon départ n'a pas été bon, même si j'y ai travaillé dur. A l'entraînement, ça se passe déjà bien, mais aujourd'hui, je n'ai pas commencé comme j'aurais dû le faire. Mais mon accélération et le reste de la course ont été bons".

Rosius a fait des Championnats d'Europe en salle, du 5 au 7 mars à Torun, en Pologne, un objectif. "Je veux absolument y être. La limite n'est pas au-delà de mes capacités et je veux y acquérir une expérience internationale, car je n'ai jamais participé à un championnat à l'étranger".

© BELGA



Les Belgians Cheetahs Imke Vervaet et Margo Van Puyvelde ont terminé dans cet ordre le 400m avec des chronos respectifs de 53.71 et 53.77. Vervaet réalise son meilleur chrono sur une distance qu'elle ne pratique pas fréquemment en salle. Van Puyvelde a record personnel à 53.73 depuis 2017. Ces chronos de samedi doivent permettre, à terme, au relais belge d'être invité. Le temps qualificatif en individuel pour l'Euro est fixé à 52.73.

Seul participant au 400m masculin, Alexander Doom a signé le chrono de 47.97 (record personnel: 47.63). Le critère de sélection est fixé à 46.60.