Ils ont battu leur record sur 5.000m ce jeudi en Californie.

Le Payton Jordan Invitational, à Stanford, a moyennement souri aux athlètes belges qui y étaient engagés ce jeudi.

Isaac Kimeli et Robin Hendrix ont tout d’abord réussi, sur 5.000m, le minimum de qualification pour les championnats du monde de Doha (13.22.50) en signant respectivement des nouveaux records personnels de 13.18.19 (4e) et 13.19.40 (5e).

© Olympic Running Team



Dans la deuxième série, plus lente, Lander Tijtgat s’est, lui, imposé en 13.40.16.

Sur 10.000m, après un mois d'entraînement à Mammoth Lakes, en Californie, Soufiane Bouchikhi avait bon espoir de réaliser le minimum pour les Mondiaux (27.40.00). Hélas pour lui, le sociétaire du RFC Liégeois a dû abandonner, quelques tours après un autre Belge, Simon Debognies, engagé en tant que lièvre.

"J'ai connu un mauvais jour, tout simplement !" commente Soufiane. "J'avais les jambes lourdes dès le début de la course, je me sentais pas à 100%. Et quand j'ai vu le temps de passage à mi-course, j'ai décidé de me préserver pour tenter à nouveau ma chance à Stockholm, le 30 mai, dans le cadre de la Diamond League."