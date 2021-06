À l’instar de Cynthia Bolingo il y a quelques jours à Montreuil, Elise Vanderelst a fait coup double, ce jeudi soir, au meeting Diamond League de Florence. La Montoise, qui nous avait confié hier vouloir « prendre des risques » dans cette course très relevée et très rapide (remportée par Sifan Hassan en 3.53.63, MPM 2021), a effectivement battu le record de Belgique de Veerle Dejaeghere (4.05.05, en 2002) et réussi le minimum olympique (4.04.20) grâce à un superbe chrono de 4.02.63 (7e) ! Le record personnel d’Elise Vanderelst était de 4.05.75 depuis le 31 août 2018. Mais l'athlète de 23 ans entraînée par Raymond Castiaux, sacrée championne d'Europe en salle de la discipline au mois de mars, a décidément passé un cap cette année et elle vient d'en apporter une nouvelle preuve éclatante !