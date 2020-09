Le Britannique a bouclé 21,330 km, et améliore de 45 mètres le record que l'Ethiopien Haile Gebreselassie détenait depuis le 27 juin 2007. Bashir Abdi, 2e avec 21,322 km parcourus, efface lui aussi la marque de Gebreselassie. Le Gantois améliore le record de Belgique de 20,784 m qui appartenait à Gaston Roelants depuis 1972.

Quadruple champion olympique (5.000 m et 10.000 m en 2012 et 2016), Mo Farah était passé à la course sur route il y a trois ans. Le Van Damme marquait son retour sur la piste.

C'est le 16e record du monde battu en 44 éditions du meeting bruxellois de Ligue de Diamant, et le deuxième de la soirée, après le record féminin de l'heure, battu par la Néerlandaise Sifan Hassan (18,930 km) plus tôt dans la soirée.

En lever de rideau, l'athlète paralympique Peter Genyn avait battu son record du monde du 100 m en fauteuil roulant (19.71).