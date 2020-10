"En raison des nouvelles mesures en matière de coronavirus et des modifications probablement drastiques apportées aux protocoles sportifs, nous avons décidé en qualité d'organisateurs de la CrossCup de reporter le début de notre saison", explique l'organisateur Jos Van Rooy. "Cette annonce n'est pas une bonne nouvelle, surtout pour les athlètes qui se préparaient spécifiquement à nos premières manches. Cependant, le plus important est aujourd'hui de pouvoir garantir la santé des athlètes et de notre équipe. Nous travaillons avec de nombreux bénévoles d'un âge respectable et nous voulons absolument éviter que l'un d'entre eux ne soit exposé au coronavirus".

Concrètement, les manches de Mol et de Rouleurs (8 et 29 novembre) sont reportées aux 7 et 21 mars 2021.

Tenant compte de l'annulation des relais de Berlare annoncée voici plusieurs semaines, la Crosscup 2020-2021 s'élancera dans plus de deux mois, à savoir le 24 janvier, à Hannut.