Le champion du monde en titre kényan Timothy Cheruiyot s'est imposé en 3 min 28 sec 45 au terme d'un final haletant, juste devant Jakob Ingebrigtsen (3:28.68) qui a explosé son meilleur temps pour devenir à 19 ans le 8e meilleur performeur de l'histoire et s'emparer du record d'Europe du Britannique Mo Farah (3:28.81 en 2013). Phénomène de précocité, Ingebrigtsen était devenu double champion d'Europe senior à Berlin en 2018 (1.500 et 5.000 m) à seulement 17 ans. En octobre dernier, il avait échoué de peu à ramener une médaille de ses premiers Mondiaux à Doha (4e du 1.500 m et 5e du 5.000 m).

Ben Broeders 2e du saut à la perche à Monaco avec 5m70, Duplantis vainqueur à 6m00

Ben Broeders a terminé 2e du concours du saut à la perche du meeting Diamond Lague de Monaco, vendredi soir au stade Louis II. Le Louvaniste a franchi à son premier essai 5m70. Le seul Belge présent en Principauté a ensuite échoué à trois reprises à 5m80 qui aurait constitué un nouveau record en plein air (le record actuel est de 5m76 le 29 juin 2019 à Hof/Allemagne) et égalé son record national en salle (5m80 à Liévin 19 février 2020 et à Clermond-Ferrand 23 février 2020). Son record de la saison en plein air est de 5m71.

La victoire est revenue au recordman du monde le Suédois Armand Duplantis qui a bondi à 6m00, meilleure performance mondiale en plein air de la saison.

L'Ougandais Joshua Cheptegei bat le record du monde du 5.000 m en 12:35.36

L'Ougandais Joshua Cheptegei a battu vendredi le record du monde du 5.000 m en 12 min 35 sec 36, lors du meeting Ligue de diamant de Monaco.

Cheptegei, sacré champion du monde du 10.000 m en 2019 à Doha, a effacé des tablettes l'Ethiopien Kenenisa Bekele dont le record datait du 31 mai 2004 (12 min 37 sec 35). Parti seul aux 3.000 m, l'Ougandais a survolé la course, son dauphin, le Kényan Nicholas Kipkorir Kimel, arrivant avec près de 16 secondes de retard (12 min 51 sec 78). Avec cet exploit, Cheptegei (23 ans) détient ainsi trois records du monde puisqu'il possédait déjà ceux du 5 km et du 10 km sur route.