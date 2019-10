Le champion et recordman du monde du décathlon a dû renoncer sur blessure. Le Français était incapable de sauter à la perche...

En tête après le disque, septième épreuve du décathlon, devant les Canadiens Warner et Lepage, Kevin Mayer a été contraint à l’abandon sur blessure ! Depuis la fin de la première journée où on l’avait vu peiner à la hauteur, on craignait cette triste issue pour le Français, en pleurs sur le tapis de réception après avoir interrompu son premier essai, puis n’avoir pas engagé le deuxième. Mayer a ressenti des douleurs au tendon d'Achille dès le 110 m haies, première épreuve de la deuxième journée, qu'il a terminé en boitant, en 13.87. Il a, ensuite, réussi à lancer le disque à 48,34 m avant d'être incapable de passer une barre à 4,60 m à la perche. Il s'agit d'un énorme coup dur pour les Bleus, Mayer étant le grandissime favori à sa propre succession. Il s’agit également de la deuxième désillusion pour Kevin après son zéro pointé à la longueur, l’an dernier, lors de l’Euro berlinois, où il espérait décrocher le titre européen…