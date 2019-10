Notre compatriote, championne olympique, du Monde et d'Europe en titre vise une nouvelle médaille d'or mondiale. Mais elle ne sous-estime absolument pas Katarina Johnson-Thompson, qui est en forme.Le duel entre Nafi Thiam et Katarina Johnson-Thompson se poursuivit à distance, la Belge lançant le poids dans le groupe A et la Britannique, dans le groupe B. Mais, dès le premier essai, notre championne olympique prit un net avantage sur son adversaire avec un jet à 15,22 m, pour… 12,33 m à KJT ! Près de trois mètres d’écart entre les deux prétendantes au titre mondial. Pas vraiment une surprise, compte tenu des références personnelles des deux athlètes, à savoir 15,41 m cette année, à Talence, pour Nafi et 13,09 m en 2018, à Berlin, pour Katarina. Mais, à sa troisième tentative, la Britannique signa un nouveau record personnel avec... 13,86 m ! Soit une progression de 77 cm tandis que Nafi ne pouvait améliorer avec des lancers à 14,52 m et 15,08 m… Après trois épreuves, Nafi Thiam comptait 3.118 points, pour 3.067 à Katarina Johnson-Thompson, décidément coriace en ce mercredi.

La Belge et la Britannique n’ont pu se départager à la hauteur, échouant toutes deux à 1,98 m. La deuxième compte, par conséquent, toujours 40 points d’avance sur notre championne olympique, désormais deuxième de l’heptathlon.

Nafi Thiam et Katarina Johnson-Thompson avaient choisi 1,83 m pour entamer leur concours de hauteur, deuxième épreuve de l’heptathlon. Stupeur dans le clan belge quand la Namuroise manqua son premier essai ! Perturbée par une caméra située à la droite du sautoir, mais visiblement trop proche d’elle dans sa course d’élan, Nafi s’écrasa sur une barre habituellement à sa portée. Katarina Johnson-Thompson ne l’attendit pas pour effacer cette hauteur, que notre compatriote franchit, ensuite, à sa deuxième tentative. Plus de peur que de mal donc, le nombre d’essais, n’entrant fort heureusement pas en ligne de compte pour le calcul des points…

Le face-à-face entre la Belge et la Britannique pouvait donc se poursuivre. Et, à 1,86 m, Nafi passa au premier essai, au contraire de sa rivale ! Mais celle-ci revint à la… hauteur de la championne olympique. Les meilleures, à savoir Nafi, Katarina et l’Américaine Bougard, se retrouvèrent à 1,89 m, barre fatale à la troisième et, une fois de plus, effacée lors de son deuxième essai, très convaincant, par Thiam, totalement libérée à 1,92 m. Le chassé-croisé se poursuivit à 1,95 m, puis à 1,98 m, Nafi prenant conseil auprès de son entraîneur, Roger Lespagnard, entre ces deux hauteurs… Mais aucune des deux rivales ne parvint à passer ce 1,98 m !

Engagées côte-à-côte aux couloirs 6 et 7 dans la deuxième série du 100 m haies, Katarina Johnson-Thompson et Nafi Thiam se sont livrées au premier de leurs sept duels lors de l’heptathlon mondial. Et ce duel a tourné à l’avantage de la Britannique, victorieuse en 13.09 (+0,8 m/s), soit une amélioration de vingt centièmes de son record personnel. Quatrième de la course, Nafi a coupé la ligne en 13.36, à… deux centièmes de sa meilleure référence, datant de 2017, à Götzis. Émue après l’arrivée, Johnson-Thompson avait du mal à en croire ses yeux… Avantage donc à la Britannique au terme de cette première épreuve. Mais pas de panique : lors de ses trois derniers titres (olympique, mondial et européen), Nafi Thiam n’avait jamais couru aussi vite son 100 m haies ! Et son meilleur chrono de la saison était précisément de 13.36, en août…