Notre compatriote, championne olympique, du Monde et d'Europe en titre, vise une nouvelle médaille d'or mondiale. Mais elle ne sous-estime absolument pas Katarina Johnson-Thompson, qui est en forme.Engagées côte-à-côte aux couloirs 6 et 7 dans la deuxième série du 100 m haies, Katarina Johnson-Thompson et Nafi Thiam se sont livrées au premier de leurs sept duels lors de l’heptathlon mondial. Et ce duel a tourné à l’avantage de la Britannique, victorieuse en 13.09 (+0,8 m/s), soit une amélioration de vingt centièmes de son record personnel. Quatrième de la course, Nafi a coupé la ligne en 13.36, à… deux centièmes de sa meilleure référence, datant de 2017, à Götzis. Émue après l’arrivée, Johnson-Thompson avait du mal à en croire ses yeux… Avantage donc à la Britannique au terme de cette première épreuve. Mais pas de panique : lors de ses trois derniers titres (olympique, mondial et européen), Nafi Thiam n’avait jamais couru aussi vite son 100 m haies ! Et son meilleur chrono de la saison était précisément de 13.36, en août…