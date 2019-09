Voici les résultats de ce dimanche aux mondiaux de l'athlétisme:

Christian Coleman forfait sur 200m, au lendemain de son titre sur 100 m



L'Américain Christian Coleman, sacré champion du monde du 100 m samedi, ne prendra pas le départ des séries du 200m dimanche soir, a confirmé la Fédération américaine.

Christian Coleman, 23 ans, a été retiré de la liste de départ de la série dans laquelle il était prévu. La fédération n'a pas précisé les raisons de son absence, mais a indiqué qu'il restait à disposition de l'équipe du relais 4x100 m qui débute vendredi.

Samedi il est devenu champion du monde du 100 m pour la première fois de sa carrière en écrasant la finale en 9.76, son nouveau record personnel.

Coleman a été menacé en août d'une sanction antidopage pour trois manquements à ses obligations de localisation, mais le cas a été abandonné par l'agence nationale antidopage américaine (USADA) qui avait commis une erreur de date.

Lyles et De Grasse passent en demies du 200 m, pas le Français Fall

Les grands favoris du 200 m des Mondiaux de Doha, l'Américain Noah Lyles, le Canadien Andre De Grasse et le tenant du titre turc Ramil Guliyev, se sont aisément qualifiés pour les demi-finales du 200 m, dimanche, alors que le Français Mouhamadou Fall a été éliminé en séries.

Lyles, 4e performeur de l'histoire (19 sec 50), a fini 2e de sa série en 20 sec 26, Fall terminant 4e (20 sec 63).

"J'ai juste essayé de dérouiller les jambes. J'avais l'impression qu'elles s'emballaient pendant la course, je me disais +on se calme les jambes, il nous reste deux tours après+. Je pensais que je serais plus fatigué, mais je me sens en très bonne forme", a expliqué Lyles.

De Grasse, médaillé d'argent olympique sur la distance et de retour au premier plan après deux ans de blessures, a lui gagné sa série en 20 sec 20. Guliyev a fini 2e de sa série (20 sec 27) derrière le Britannique Adam Gemili (20 sec 06).

Les demi-finales auront lieu lundi et la finale est prévue mardi.

Bosse, tenant du titre du 800 m, éliminé en demi-finale

Pierre-Ambroise Bosse, tenant du titre du 800 m, a échoué à se qualifier pour la finale des Mondiaux de Doha (Qatar) dimanche.

Le Français a terminé 8e et dernier de sa demi-finale en 1 min 47 sec 60, loin derrière le Bosnien Amel Tuka (1:45.63).

Un résultat à des années-lumière de sa victoire surprise en 2017 à Londres en 1 min 44 sec 67 et une nouvelle désillusion pour l'équipe de France, après l'abandon sur 50 km marche de Yohann Diniz, qui était lui aussi tenant du titre.

"On entend tout un cirque médiatique, une spirale négative. Mais l'équipe de France vit encore. Le mur a été endommagé mais il n'est pas détruit. J'ai foi en l'équipe de France", a-t-il déclaré au micro de France 2 à l'intention des autres athlètes français.





La Russe Sidorova championne du monde à la perche

La Russe Anzhelika Sidorova a été sacrée championne du monde du saut à la perche, dimanche à Doha (Qatar), en passant 4m95, nouveau record personnel et performance mondiale de l'année.

Championne d'Europe à Zurich en 2014, Sidorova (28 ans) a encore la possibilité d'améliorer sa marque et son record (qui était auparavant de 4m91), lors de ce concours très relevé. L'Américaine Sandi Morris a pris la deuxième place (4m90) et la Grecque Katerina Stefanidi, tenante du titre et championne olympique, est troisième à 4m85.