Cynthia Bolingo a déclaré forfait pour les championnats du monde d'athlétisme, qui auront lieu fin septembre à Doha au Qatar.

L'athlète du CABW souffre du tendon d'Achille et en pourra s'aligner sur le 400 m et le 4x400 m au Qatar, a indiqué mardi à l'agence Belga Carole Bam, la coach de Bolingo et des Belgian Cheetahs, l'équipe belge du 4x400 m féminin.

"Cynthia doit faire une croix sur les Mondiaux", déclare Caole Bam. "Son tendon d'Achille va mieux mais elle n'est pas suffisamment préparée pour aller à un championnat du monde". A la question de savoir si l'athlète du CABW pourrait tout de même prendre part au 4x400 m avec les Belgian Cheetahs, qui visent une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Carole Bam répond clairement: "Non, Cynthia n'ira pas à Doha".

Cynthia Bolingo, 26 ans, avait décroché la médaille d'argent du 400 m aux championnats d'Europe en salle en mars à Glasgow. Elle devait disputer ses premiers Mondiaux, où elle pouvait espérer se hisser en finale.

Le forfait de Cynthia Bolingo est aussi un coup dur pour les Belgian Cheetahs, qui devront se qualifier pour la finale du 4x400 m féminin pour s'assurer un billet pour Tokyo.

Avant Cynthia Bolingo, les marathoniens Koen Naert et Bashir Abdi avait déjà renoncé aux Mondiaux. Huit athlètes belges sont pour l'instant qualifiés en individuel pour Doha: Nafi Thiam, Anne Zagré, Hanne Claes, Claire Orcel, Isaac Kimeli, Robin Hendrix, Thomas Van der Plaetsen et Ben Broeders.

Les autres ont jusqu'au 6 septembre pour se qualifier aux championnats du monde, qui se dérouleront du 28 septembre au 6 octobre dans la capitale du Qatar.