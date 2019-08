En ce mardi particulièrement ensoleillé sur la Belgique, le ciel s’est obscurci sur son athlétisme avec le forfait de Cynthia Bolingo pour le Mondial, prévu fin septembre, à Doha. Blessée au tendon d’Achille, l’athlète du CABW ne sera pas prête à s’aligner au Qatar. Un coup dur à la fois pour la vice-championne d’Europe du 400 m indoor, mais aussi pour notre relais 4x400 m. Les Belgian Cheetahs devront se passer de leur plus beau sourire mais, surtout, d’une de leurs pièces maîtresses lors de ce Mondial qualificatif pour les prochains Jeux de Tokyo.

"Cynthia doit malheureusement tirer un trait sur le Mondial ! Son tendon d’Achille va mieux, mais elle n’est pas assez préparée pour se rendre à Doha…" explique Carole Bam, entraîneuse de Cynthia et des Belgian Cheetahs.

Cette fichue blessure au tendon d’Achille est apparue en tout début d’année.

"Nous l’avions pourtant sous contrôle, ce qui a permis à Cynthia de devenir vice-championne d’Europe du 400 m indoor début mars, à Glasgow, où elle s’était aussi qualifiée pour le Mondial avec un chrono de 51.62. Mais l’inflammation est réapparue lors du stage début avril, à Belek. Et, à partir de là, la situation est devenue beaucoup plus délicate à gérer. Je lui ai demandé de lever le pied. Elle a passé plusieurs échographies avant d’entamer des soins."

Contrainte au forfait pour les World Relays, à Yokohama, comme Kevin Borlée, Cynthia n’a pas participé à la qualification d’un relais 4x400 m féminin considérablement rajeuni avec Lucie Ferauge, 19 ans, et Liefde Schoemaker, 16 ans ! Mais elle s’est, bien sûr, réjouie de la performance de ses coéquipières qui ont validé leur billet pour Doha en terminant dixièmes.

À 26 ans, Cynthia Bolingo doit donc renoncer à ce qui aurait été son premier Mondial où elle espérait décrocher une place en finale. Avant la spécialiste du 400 m, les marathoniens Koen Naert et Bashir Abdi avaient déjà renoncé au Mondial, ce qui implique que les Belges ne sont actuellement que huit, à l’exception des relais, à pouvoir y prendre part. Il s’agit de : Isaac Kimeli et Robin Hendrix sur 5 000 m, Ben Broeders à la perche ainsi que Thomas Van der Plaetsen au décathlon, côté masculin ; Anne Zagré sur 100 m haies, Hanne Claes sur 400 m haies, Claire Orcel à la hauteur et, bien sûr, Nafi Thiam à l’heptathlon… Les autres, dont les Borlée et Jonathan Sacoor sur 400 m, ont jusqu’au vendredi 6 septembre pour se qualifier.