Jacques Borlée a officialisé samedi après-midi, auprès de Belga, la composition du relais 4X400m messieurs qui disputera dans la soirée les séries des championnats du monde d'athlétisme de Doha.

Comme attendu Dylan Borlée, Julien Watrin, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée vont évoluer dans cet ordre et chercher à 19h37 (belges) une nouvelle place en finale, la 6e consécutive dans les Mondiaux en plein air. L'enjeu est aussi la qualification directe pour les JO de Tokyo en 2020 qui reviendra aux huit finalistes. Les trois premières équipes plus les deux meilleurs temps sur l'ensemble des deux séries se retrouveront en finale dimanche à (20h30).