L'Américain Grant Holloway est devenu champion du monde sur 110m haies lors de la 6e journée des Mondiaux d'athlétisme à Doha, au Qatar mercredi.

Holloway l'a emporté en 13.10 dans une course qui a vu le tenant du titre, le Jamaïquain Omar McLeod chuter en toute fin de course alors qu'il semblait se rapprocher d'Holloway pour lui disputer la victoire. McLeod s'est désuni et a fini au sol.

Le Russe Sergey Shubenkov a pris la deuxième place en 13.15. Le bronze est revenu au Français Pascal Martinot-Lagarde (13.18).