Le Français Yohann Diniz, tenant du titre, a abandonné samedi à Doha lors du 50 kilomètres marche des Mondiaux d'athlétisme, épuisé par les conditions (environ 31 degrés et 75% d'humidité).

Diniz (41 ans) a rendu les armes au bout d'une heure et vingt minutes de course, après avoir parcouru une quinzaine de kilomètres dans la chaleur étouffante de Doha, bien que l'épreuve ait débuté à 23h30 locales.

"Je suis déçu de ne pas pouvoir lutter, de ne pas avoir les armes, je suis +out+, j'ai tout donné (...) j'étais concentré, j'étais bien pour cette compétition. Mais je ne m'attendais pas à une telle extrémité du climat. Chez moi je me suis entraîné dans une chambre thermique à 40 degrés pendant 6 jours, puis j'ai eu des problèmes au niveau du ventre dans ces conditions", a-t-il déclaré au micro de France télévision.

Dans la semaine, le Français avait critiqué les conditions de l'épreuve dans la "fournaise" de Doha. Le détenteur du record du monde de la distance depuis 2014 (3h32:33) était tout de même le grand favori des Mondiaux en tant que meilleur performeur de la saison.

Diniz avait déjà abandonné lors des Jeux olympiques 2008 à Pékin et avait marqué les esprits avec une défaillance spectaculaire aux Jeux de Rio en 2016, une course qu'il avait tout de même terminé à la 8e place.

Suzuki gagne le 50 km marche, doublé chinois chez les dames

Le Japonais Yusuke Suzuki est devenu dimanche à Doha champion du monde du 50 km marche chez les hommes alors que la Chinoise Rui Liang a devancé sa compatriote Maocuo Li chez les dames. Suzuki, premier Japonais à gagner un titre mondial à la marche, a bouclé les 50 km en 4 heures 4 min 20, le Portugais Joao Vieira obtenant la médaille d'argent (4 h 04 min 59) et le Canadien Evan Dunfee le bronze (4 h 05 min 02). Vieira, âgé de 43 ans, devient ainsi le plus vieux médaillé de l'histoire des Mondiaux d'athlétisme, toutes disciplines confondues. Le tenant du titre français Yohann Diniz a lui abandonné au bout de 16 km. Chez les dames, Rui Liang a terminé le parcours en 4 h 23 min 26. Maocuo Li a fini 2e (4 h 26:40.) et l'Italienne Eleonora Anna Giorgi 3e (4 h 29:13).