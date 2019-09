Voici les résultats de ce samedi aux Mondiaux d'athlétisme:

Forfait du Botswanais Amos



Le Botswanais Nijel Amos, meilleur temps de la saison et favori du 800 m, a déclaré forfait samedi pour les Mondiaux de Doha (Qatar) à cause d'une blessure à son tendon d'Achille gauche, le jour des séries du double tour de piste.

"J'ai dû composer avec de nombreuses blessures durant ma carrière et rien ne laissait penser que celle-ci surviendrait. En arrivant (à Doha) mon tendon d'Achille gauche était touché sans explication", a indiqué le vice-champion olympique 2012 sur son compte Instagram.

Meilleur temps de la saison (1:41.89 à Monaco en juillet), Amos (25 ans), 3e meilleur performeur de l'histoire se présentait, en favori du 800 m.

Il laisse un vide qui pourrait profiter à ses adversaires, notamment au champion du monde en titre français Pierre-Ambroise Bosse.

Vicaut éliminé, Coleman impressionnant en demi-finale du 100 m

Le sprinteur Jimmy Vicaut a échoué à se qualifier pour la finale du 100 m, alors que l'Américain Christian Coleman a impressionné en demi-finale aux Mondiaux de Doha (Qatar) samedi.

Vicaut a terminé seulement 7e de la dernière demi-finale (10.16), et manque la qualification pour la finale mondiale pour la 2e fois de sa carrière (en cinq participations).

"J'ai merdé mon départ et ma fin de course, a réagi le recordman d'Europe (9 sec 86). C'est un 100 m, pas un 200 ou un 400. J'ai vraiment merdé ma course. Je la sentais pourtant bien. Quand je vois que le dernier qualifié passe avec 10 sec 11... Je sais les faire. Tout va bien, je ne suis pas blessé, il y aura des regrets. Je vais me concentrer sur le relais maintenant et après je prendrai de bonnes vacances, ça me fera du bien. C'est dommage, j'avais un truc à jouer. J'étais bien, confiant, serein, et je n'avais pas de doute, j'étais tranquille."

Seul sur son nuage, Christian Coleman remporte la finale du 100 mètres

Coleman (23 ans), vice-champion du monde en titre, s'est lui posé en grand favori de la finale, qui aura lieu à 21h15 (françaises), en écrasant la première demi-finale en 9 sec 88.

Son compatriote Justin Gatlin, tenant du titre, a connu une petite frayeur: seulement 3e de sa demi-finale (10.09) derrière le Canadien Andre De Grasse (10.07) et le Jamaïcain Yohan Blake (10.09), alors que seules les deux premières places étaient directement qualificatives.

Gatlin, double champion du monde du 100 m, s'est finalement qualifié au temps et sera bien présent en finale, à 37 ans.

L'Américain Christian Coleman a justifié son statut de favori du 100 mètres en remportant la médaille d'or grâce à un temps de 9.76, son nouveau record personnel et meilleure performance mondiale de l'année, samedi soir aux Mondiaux d'athlétisme de Doha (Qatar). L'Américain Justin Gatlin, 37 ans et champion du monde en titre, a pris la médaille d'argent en 9.89. Le Canadien Andre De Grasse a décroché le bronze grâce à un nouveau record personnel en 9.90.

Désillusion pour Renaud Lavillenie, éliminé dès les qualifications de la perche

Le recordman du monde du saut à la perche Renaud Lavillenie a été éliminé dès les qualifications du saut à la perche samedi aux Mondiaux de Doha (Qatar).

Renaud Lavillenie a échoué à franchir 5,70 m: c'est la première fois de sa carrière que le champion olympique 2012 ne parvient pas à se qualifier pour la finale d'un grand championnat en plein air.

Après avoir franchi du premier coup 5,60 m, Renaud Lavillenie (33 ans) a échoué par trois fois à la barre suivante. Il ne pourra pas remporter à Doha le seul titre qu'il manque à son palmarès: les Mondiaux en extérieur.

Le recordman du monde (6,16 m) conclut ainsi une saison noire: après avoir repris seulement mi-juin à cause de blessures, il n'avait pas fait mieux que 5,85 m aux Championnats de France à Saint-Etienne en juillet. C'est la première fois depuis 2008 qu'il ne passe pas au moins 5,90 m.

L'Américaine DeAnna Price championne du monde du marteau

DeAnna Price est la nouvelle championne du monde du lancer du marteau. Samedi à Doha, l'Américaine de 26 ans a lancé à 77m54 afin de devancer la Polonaise Joanna Fiodorow (76m35) et la Chinoise Zheng Wang (74m76). Huitième des Jeux Olympiques 2016 à Rio, DeAnna Price a réalisé son meilleur lancer lors de son troisième essai. Grâce à un nouveau record personnel, la Polonaise Fiodorow, 30 ans, a elle signé le plus probant résultat de sa carrière après avoir décroché deux médailles de bronze aux championnats d'Europe, en 2014 à Zurich et en 2018 à Berlin.

Quant à la Chinoise Wang, 31 ans, elle monte sur un podium mondial pour la troisième fois après une médaille d'argent en 2017 et une de bronze en 2013.

La Néerlandaise Hassan triomphe sur 10.000 m

La Néerlandaise Sifan Hassan a remporté le premier titre mondial de sa carrière en triomphant sur le 10.000 m, grâce à un dernier tour explosif qui a été fatal à l'Ethiopienne Letesenbet Gidey samedi à Doha (Qatar).

Hassan (26 ans) s'est imposée en 30:17.62 devant Gidey (30:21.23) et la Kényane Agnes Tirop (30:25.20).

La Néerlandaise, médaillée de bronze aux Mondiaux sur 1.500 m (2015) puis 5.000 m (2017), complète ainsi sa collection qui pourrait vite s'agrandir: elle est également engagée sur 1.500 et 5.000 m à Doha, mais devra choisir les deux finales ayant lieu à quelques heures d'intervalle le 5 octobre.

C'est l'Ethiopienne Gidey (21 ans) qui a débridé la course. Alors qu'un groupe de six athlètes s'est rapidement détaché (les trois Kényanes, deux Ethiopiennes et Hassan), Gidey a violemment accéléré à quatre tours de la fin (sur 25).

Seule Hassan a réussi à amortir son démarrage, restant ensuite à hauteur pour l'attaquer à la cloche et remporter une course très rapide, battant son record personnel de plus d'une minute.

Gidey décroche ainsi la première médaille mondiale de sa carrière sous les vivats des spectateurs éthiopiens, les seuls à mettre l'ambiance dans le stade Khalifa.

Pour la troisième fois consécutive aux Mondiaux sur la distance, la Kényane Agnes Tirop (23 ans) doit se contenter de la médaille de bronze.

Le Jamaïcain Tajay Gayle champion du monde surprise à la longueur

Le Jamaïcain Tajay Gayle a créé la surprise en devenant champion du monde du saut en longueur grâce à un bond à 8,69 m samedi à Doha (Qatar), devenant le 10e meilleur performeur de l'histoire.

L'athlète de 23 ans a déjoué les pronostics qui donnaient favori le Cubain Juan Miguel Echevarria, meilleur sauteur cette saison. Gayle, dont le record personnel était 8,32 m, a devancé l'Américain Jeff Henderson (8,39 m) et Echevarria (8,34 m).