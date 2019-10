La première journée du décathlon des championnats du monde d'athlétisme 2019 s'est achevée mercredi soir au stade Khalifa de Doha par le 400m.

Thomas Van der Plaetsen a bouclé cette 5e épreuve de la journée en 50.89 secondes, 20e temps des concurrents. Avec ce supplément de 774 points, le Gantois en totalise 4.007 points et pointe au 19e rang de la hiérarchie emmenée par le Canadien Damian Warner (4.513 points).

Thomas Van der Plaetsen a disputé successivement le 100m (11.38/778 pts), la longueur (7m20/862), le poids (13m78/715) et la hauteur (2m08/878) avant le 400m.

Le record de Van der Plaetsen, 28 ans, sur le tour de piste remonte à huit ans 48.64 (le 14 juillet 2011 à Ostrava, 878 pts). Cette saison son meilleur chrono est de 49.95 (817 pts) le 22 juin à Talence.

Lors de son record personnel du décathlon, à Rio en 2016, il avait signé le temps de 49.63 (832 pts).

Jeudi, les cinq dernières épreuves du programme débuteront à 15h35 par le 110m haies. Suivront ensuite le lancer du disque, le saut à la perche, le lancer du javelot et enfin le 1500m (23h25 belges, 0h25 vendredi à Doha).

Van der Plaetsen dispute à 28 ans ses 5es championnats du monde. Son meilleur classement demeure sa 13e place à Daegu en 2011 (8.069) et son meilleur résultat 8.255 points à Moscou en 2013 (15e). Il aussi fini 14e à Pékin en 2015 (8.035) et a abandonné il y a deux ans à Londres.

Jonathan Sacoor éliminé en demi-finales du 400m en égalant son record personnel (45.03)

Jonathan Sacoor n'a pu se qualifier pour la finale du 400m des championnats du monde d'athlétisme, mercredi au stade Khalifa de Doha au Qatar.

Seul Belge engagé sur la distance, le champion du monde junior, placé au couloir 6 dans la première des trois séries, a couru en 45.03 égalant son record personnel. C'est son meilleur temps, lui qui avait couru 45.31, puis 45.32 en séries, cette saison.

Cette très belle course lui vaut cependant de prendre la 3e place de sa série remportée par l'Américain Fred Kerley (44.25) et de signer le 12e temps des séries. Il est éliminé. Le second athlète repêché au temps, le Jamaïquain Akeem Bloomfield a couru en 44.77.

Les deux premiers de chacune des trois séries, puis les deux meilleurs temps ensuite sont en effet qualifiés pour la finale au programme de vendredi, à 21h30.

Le meilleur chrono des séries a été réussi par le Bahaméen Steven Gardiner en 44.13.

Le minimum pour les JO de Tokyo l'an prochain est fixé à 44.90.