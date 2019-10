Thomas Van der Plaetsen est désormais 21e du décathlon des championnats du monde d'athlétisme, après trois des dix épreuves disputées à Doha au Qatar. Notre unique représentant a lancé le poids à 13m78 au 2e essai. Il a manqué les deux autres. Il a ajouté 715 unités à son total qui est désormais de 2.355 points.

Il avait précédemment récolté 778 points au 100m (11.38), 21e, et 862 à la longueur (7m20) et était 19e après les deux exercices.

La meilleure performance personnelle de Van der Plaetsen au poids a été réalisé au début d'année avec 14m28 (le 15 février à Parow, 745 pts).

Lors de son record personnel du décathlon, à Rio en 2016, il avait projeté les 7,260 kg à 12m84 (657 pts).

Le leader après trois épreuves est le Français Kevin Mayer après ses 16m82. Le tenant du titre totalise 2.827 points.

La 4e épreuve de cette journée initiale est le saut en hauteur, un des points forts de Van der Plaetsen. Il débute à 19h40 (belges).

Il reste 22 athlètes dans le décathlon.

Jonathan Sacoor éliminé en demi-finales du 400m en égalant son record personnel (45.03)

Jonathan Sacoor n'a pu se qualifier pour la finale du 400m des championnats du monde d'athlétisme, mercredi au stade Khalifa de Doha au Qatar.

Seul Belge engagé sur la distance, le champion du monde junior, placé au couloir 6 dans la première des trois séries, a couru en 45.03 égalant son record personnel. C'est son meilleur temps, lui qui avait couru 45.31, puis 45.32 en séries, cette saison.

Cette très belle course lui vaut cependant de prendre la 3e place de sa série remportée par l'Américain Fred Kerley (44.25) et de signer le 12e temps des séries. Il est éliminé. Le second athlète repêché au temps, le Jamaïquain Akeem Bloomfield a couru en 44.77.

Les deux premiers de chacune des trois séries, puis les deux meilleurs temps ensuite sont en effet qualifiés pour la finale au programme de vendredi, à 21h30.

Le meilleur chrono des séries a été réussi par le Bahaméen Steven Gardiner en 44.13.

Le minimum pour les JO de Tokyo l'an prochain est fixé à 44.90.