L'Américaine Dalilah Muhammad a battu son propre record du monde du 400 mètres haies en 52 sec 16 lors de sa victoire en finale des Mondiaux d'athlétisme de Doha, vendredi.

Muhammad, 29 ans, a battu son record (52.20) établi le 28 juillet 2019 à Des Moines (Iowa) de quatre centièmes. Mais le duel promis avec sa jeune compatriote Sydney McLaughlin, 20 ans, a tenu toutes ses promesses.

Dalilah Muhammad a fait toute la course en tête, mais Sydney McLaughlin s'est accrochée et a mis la pression sur la fin, pour finir à 7 centièmes (52.23).

Les deux athlètes étaient loin devant dans cette course, puisque la troisième sprinteuse, la Jamaïcaine Rushell Clayton, a terminé à plus d'une seconde et demie (53.74).

Le Kényan Kipruto conserve de justesse son titre sur 3000 m steeple

Le Kényan Conseslus Kipruto, champion olympique et champion du monde en titre, a conservé sa couronne du 3000 m steeple des Mondiaux d'athlétisme de Doha, vendredi.

En 8 min 01 sec 34, Conseslus Kipruto, 24 ans, a battu d'un centième l'Éthiopien Lamecha Girma en le rattrapant dans les derniers mètres (8:01.35). Le Marocain Soufiane el-Bakkali, médaillé d'argent à Londres en 2017, a pris la troisième place.

Le Qatarien Mutaz Barshim titré à domicile au saut en hauteur

Le Qatarien Mutaz Barshim a conservé son titre de champion du monde du saut en hauteur, vendredi aux Mondiaux d'athlétisme qui ont lieu chez lui à Doha, avec un saut à 2 mètres 37.

Barshim, opéré des ligaments croisés d'un genou en juillet 2018, devance les Russes Mikhail Akimenko et Ilya Ivanyuk, qui concouraient sous bannière neutre.

Le Bahaméen Steven Gardiner champion du monde du 400 m

Le Bahaméen Steven Gardiner a été sacré champion du monde du 400 m vendredi à Doha au Qatar. Il s'est imposé en 43.48, nouveau record national, devant le Colombien Anthony José Zambrano (44.15) et l'Américain Fred Kerley (44.17). Gardiner, 24 ans, avait pris la 2e place des Mondiaux 2017 à Londres, battu par le Sud-Africain Wayde Van Niekerk, absent sur blessure cette année.

Il n'y avait pas de Belge en finale du 400 m. Seul Belge qualifié en individuel sur le tour de piste à Doha, Jonathan Sacoor a été éliminé en demi-finales en égalant son record personnel (45.03) mercredi.

La Cubaine Yaimé Pérez sacrée au disque

La discobole cubaine Yaimé Pérez a remporté vendredi le concours du lancer de disque des Mondiaux d'athlétisme de Doha, devant sa compatriote Denia Caballero et la Croate Sandra Perkovic, pourtant favorite.

Avec un jet à 69,17 m lors de sa cinquième tentative sur six, Pérez s'offre à 28 ans son premier titre mondial, après deux 4e places à Londres en 2017 et à Pékin en 2015.

Elle devance sa compatriote Denia Caballero (68,44 m), tandis que Sandra Perkovic, championne olympique et championne du monde en titre, est reléguée à la troisième place, avec 66,72 m.