Une nouvelle tuile dans une saison décidément difficile. C'est ainsi qu'a été perçue la nouvelle de la blessure au dos de Kevin Borlée, communiquée ce jeudi après-midi lors de la conférence de presse qui s'est tenue à l'hôtel de la délégation belge à Doha.

La blessure en elle-même remonte à quelques jours déjà. Depuis lors, le capitaine des Belgian Tornados n'a plus pu courir, ce qui n'est évidemment pas bon signe dans l'optique du relais 4x400m mixte qui se déroule ce week-end, avec des séries programmées samedi avant la finale de dimanche.

© BELGA



"Étant donné que j'ai eu des problèmes au tendon d'Achille, j'ai beaucoup compensé pour revenir à un certain niveau et mon dos m'a un peu lâché", explique Kevin Borlée. "Depuis une semaine, je ne sais plus courir réellement. On travaille avec médecin et kiné pour essayer de me remettre sur pied. On va voir jour après jour si je peux vraiment courir à fond. Hier, cela allait déjà un peu mieux. Je reste positif : je pense que pour le relais 4x400m masculin (NdlR : le deuxième week-end de compétition), il n'y aura pas de problème."

Vanderbemden, Laus et Vervaet alignés

Si le forfait de Kevin Borlée devait être acté, son frère Dylan le remplacerait dans l'équipe. Robin Vanderbemden sera chargé de lancer l'équipe idéalement et de transmettre le témoin à Camille Laus, chargée du rabattement. Imke Vervaet sera, quant à elle, alignée en troisième position.

Rappelons qu'une qualification pour la finale mondiale est synonyme de qualification pour les Jeux olympiques.