Malgré une participation aux Jeux olympiques et deux courses disputées avec les Belgian Cheetahs à Tokyo, le nom et le visage de Naomi Van den Broeck ne sont pas encore très connus du grand public. La sprinteuse de 25 ans, qui mène un parcours atypique entre études de médecine en Norvège et carrière d’athlète professionnelle (elle a décidé de se consacrer à la seconde cette année), n’a, il est vrai, intégré que l’an dernier le groupe des relayeuses de 4x400 m, et a décroché à l’été 2021 le titre de championne de Belgique du 400 m en plein air qu’elle vient de doubler d’un titre national indoor cette fois.



(...)