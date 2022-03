Après l’ajout de Thomas Carmoy à la hauteur et le forfait de Jonathan Borlée, 22 athlètes composent donc la délégation belge (la plus fournie de l’histoire) aux championnats du monde en salle. Que peut-on attendre de nos représentants à Belgrade ? Ne nous voilons pas la face : les médailles pour notre pays, à ce niveau, restent de l’ordre de l’exceptionnel. En l’absence de Nafi Thiam, notre meilleure athlète dans l’absolu, Noor Vidts incarne notre meilleure chance de podium, au pentathlon, discipline dont elle est vice-championne d’Europe. Le record personnel (4 791 points) de l’athlète de 25 ans lui aurait permis de monter sur le podium lors des trois dernières éditions et même de remporter le titre en 2018 ! Dès lors…

L’autre chance de médaille est incarnée par l’équipe des Belgian Tornados en 4x400 m. En 2010 (argent) et en 2018 (bronze), nos relayeurs ont su se faufiler parmi les grandes nations et, grâce au quatuor finaliste à Tokyo renforcé par la présence de Julien Watrin, dans la forme de sa vie (il sera sans doute ménagé en séries vu qu’il est le seul coureur de 400 m à prendre part à l’individuel), la Belgique dispose de très bonnes cartes. Si l’une ou l’autre surprise n’est pas à exclure, comme sur 800 m où le plus difficile pour Eliott Crestan sera d’atteindre la finale ou en 4x400 m féminin avec les Belgian Cheetahs, il ne faut sans doute pas en attendre beaucoup plus. "Une médaille serait bien, deux médailles ce serait vraiment très bien", résume Rutger Smith, le team-leader néerlandophone.