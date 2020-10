L’Ouganda, troisième du classement par pays derrière le Kenya et l’Éthiopie, a vécu une grande première, samedi, dans la ville polonaise de Gdynia où se déroulaient les championnats du monde de semi-marathon, en imposant l’un de ses athlètes sur la plus haute marche du podium pour la première fois depuis 28 ans. Joshua Cheptegei, auteur de trois records du monde en trois courses en 2020 (5 km sur route, 5 000 m et 10 000 m sur piste) et manquant de fraîcheur dans les cinq derniers kilomètres, n’était toutefois pas l’heureux élu : c’est Jacob Kiplimo, âgé de 19 ans à peine, qui s’est montré le plus solide (58.49, record des championnats) et succède au triple vainqueur Geoffrey Kamworor.