Le perchiste suédois a tenté le record du monde à trois reprises après s’être envolé à 6,05 m.

On ne cessera jamais de dire que Mondo Duplantis évolue seul sur sa planète, à des hauteurs dont ses concurrents ne font que rêver. Ce vendredi, le Suédois a, une nouvelle fois, gagné. Mais, dans son chef, ce serait l’inverse qui étonnerait. Avec lui, l’intérêt se trouve ailleurs. Dans sa performance. Parce qu’il veut toujours surprendre. Et que rien ne lui semble impossible.

Jeudi, à la veille de se produire devant trente mille paires d’yeux au stade roi Baudouin, il se disait "en bonne forme". Comme on annonçait un temps estival et qu’il devait pouvoir compter sur les encouragements d’un public totalement acquis à sa cause, il se voyait réussir quelque chose de grand.

(...)