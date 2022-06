Au stade de Charléty, la double championne olympique de l’heptathlon a terminé 7e de la compétition remportée par la championne du monde indoor, l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh (2,01 m) devant ses compatriotes Geraschchenko (1,98 m) et Levchenko (1,95 m) après avoir franchi 1,92 m. Une hauteur équivalant à sa meilleure performance de l’an dernier.

"Je suis super satisfaite, a-t-elle commenté dans la zone mixte de l’enceinte parisienne. C’est vraiment génial qu’après tous ces problèmes de dos, je puisse aller aussi haut. Après cette blessure, je n’ai fait que trois entraînements de saut en hauteur, dont un seul avec élan complet mardi, et ce fut catastrophique. Cela me donne beaucoup de confiance. Si vous savez à quel point j’ai pu peu m’entraîner, je devrais pouvoir aller plus haut aux championnats du monde en juillet. Et, espérons-le, au meeting de Liège (NdlR : le mercredi 29 juin, où elle doublera avec le 100 m haies)."

Avant cela, Nafi Thiam disputera d’abord le 100 m haies et le saut en longueur lors des championnats de Belgique à Gentbrugge qui se déroulent le week-end prochain.

"Comment se déroule ma préparation pour les Mondiaux ? Je suis sur la bonne voie, juge-t-elle. C’est grâce à de telles compétitions que ma confiance augmente. J’essaie de penser de moins en moins à mon dos…"