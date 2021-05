Nafi Thiam a donné, ce lundi, à Tilburg, le coup d’envoi de sa saison olympique.

Arrivée sous la pluie au petit stade de l’AV Attila à Tilburg, ce lundi matin, Nafi Thiam a pu profiter d’une accalmie pour courir son 100m haies à 12 h 30 et même d’un petit rayon de soleil ensuite, vers 16 h 30, pour effectuer ses six essais à la longueur. Hélas pour elle, le vent, particulièrement capricieux, s’est aussi invité lors de son meeting de rentrée, la première compétition en extérieur de la championne olympique de l’heptathlon depuis les Mondiaux 2019 de Doha, et ce fut un paramètre "difficile à gérer" reconnaissait-elle en fin de journée.