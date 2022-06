La double championne olympique de l'heptathlon a réussi cette 4e meilleure performance de sa carrière malgré des mauvaises conditions météorologiques, sous un vent fort et une pluie battante. La meilleure performance de Thiam cette saison était de 6m34. Malgré les conditions météorologiques, Nafi a largement dépassé cette marque avec un vent favorable d'1,0 mètre par seconde. Son record national est de 6m86. Dimanche, Thiam disputera le 100m haies.

Rani Rosius a réalisé une excellente performance dans les séries du 100 mètres. Elle a égalé son record personnel (11.33). En finale, Rosius aura pour concurrente Delphine Nkansa, qui a couru en 11.42. Dans la série masculine, Kobe Vleminckx a été le plus rapide avec un temps plus que respectable de 10.36.

Dans les séries du 200 mètres, Imke Vervaet a été la plus rapide en 23.35. Elle a fait bien mieux que Nkansa (23.78) et Rosius (24.22). Dylan Borlée a réussi le meilleur chrono. En 21.05, il a même égalé son record personnel. Robin Vanderbemden a été second en 21.17. Les finales sont au programme de dimanche.

Ruben Verheyden a réussi lui un chrono de 3:38.11 sur 1.500 mètres, alors qu'un temps de 3:36.00 est nécessaire pour les championnats d'Europe à Munich en août. Jochem Vermeulen a terminé second en 3:39.01.