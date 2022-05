Pendant que la plupart de ses collègues heptathloniennes se testaient en Autriche, à un mois et demi des championnats du monde d’Eugene ("Je regarderai les résultats dimanche mais je ne me prends pas la tête avec ça, chacun suit son propre chemin..."), Nafi Thiam avait mis le cap sur Oordegem, ce samedi, pour une deuxième course après le 100 m haies bouclé en 13.58 à Lokeren, six jours plus tôt. Avant de retourner à l’entraînement jusqu’à sa prochaine sortie (100 m haies et longueur le 11 juin à Leiden, aux Pays-Bas), la double championne olympique a exprimé sa "satisfaction" d’avoir égalé son record (24.37, +0,5 m/s) datant de 2019. Son premier record outdoor depuis le 18 août 2019 et ses 6,86 m en longueur à Birmingham.