Le RFCL Athlétisme, l'asbl Cap2Sports et Sports² (CHU de Liège) ont décidé d'unir leurs efforts. Ce lundi matin, au stade de Naimette-Xhovémont, des représentants des trois entités ont présenté leur nouvelle initiative commune, un club de para-athlétisme, qui sera orienté vers le loisir au Sart Tilman et vers la compétition à Naimette. Le lancement officiel du projet se fera le mercredi 17 juillet prochain, sous la forme d'un 100m en chaise organisé dans le cadre du meeting international de la Province de Liège.

La Province apporte d'ailleurs son soutien à cette initiative rassemblant athlètes et entraîneurs confirmés, au même titre que la Ligue Handisport Francophone et que le CHU de Liège.

Enfin, last but nos least, la championne olympique Nafissatou Thiam a décidé d'appuyer, elle aussi, un projet dont les valeurs sportives, humaines et de dépassement de soi, l'ont séduite.

« Toute la partie initiation, loisir, existait déjà et je trouve ça bien que l'on puisse proposer à ceux qui veulent aller plus loin, ou à un niveau plus sérieux, une structure bien organisée, un club ou un endroit de référence. En plus, ça se passe dans mon club, donc je tenais à être présente », a souligné la jeune femme de 24 ans. Qui n'a d'ailleurs pas hésité à joindre le geste à la parole en prenant place dans une chaise pour un 100m qui a failli... tourner court pour elle !

« Franchement, c'est très compliqué ! » explique-t-elle. « Déjà en regardant les sportifs en chaise, cela semble très dur, très physique, mais quand on le fait, on se rend compte que c'est encore plus compliqué ! Après 20 mètres, j'étais déjà dans le décor. Je pense qu'il va me falloir encore de l'entraînement ! (rires) Plus sérieusement, j'avais déjà beaucoup de respect pour ces sportifs, à présent j'en ai encore davantage. »