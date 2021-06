Nafi Thiam en mode JO : "Heureuse de sentir les progrès" Athlétisme Laurent Monbaillu © BELGA

Troisième étape sur la route de Tokyo : haies et longueur, ce samedi, à Leiden.



Depuis mercredi, Nafi Thiam doit ressentir qu’elle est enfin entrée dans la dernière ligne droite pour les Jeux de Tokyo. La championne olympique en titre de l’heptathlon s’est, en effet, rendue à Bruxelles en milieu de semaine pour l’Olympic Boutique mise en place depuis quelques jours par le COIB et où, comme tous les athlètes séléctionnés, elle a eu le loisir de remplir son caddie de quelques goodies aux couleurs du Team Belgium, mais aussi de procéder aux essayages de ses différentes tenues olympiques et de participer enfin à une séance photo officielle.