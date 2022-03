Sacrée championne du monde du pentathlon, vendredi à Belgrade, en s’emparant du record de Belgique que détenait Nafissatou Thiam, Noor Vidts a offert à notre pays la deuxième médaille d’or de son histoire aux Mondiaux en salle après celui remporté par Tia Hellebaut en 2008 au... pentathlon. Un exploit qui a été bien sûr salué aussitôt par la double championne olympique de l’heptathlon. "Noor, tu es une star !" a écrit Nafi Thiam à l’adresse de sa collègue des épreuves combinées avec qui elle avait partagé un podium lors des derniers championnats d’Europe en salle de Torun, l’an dernier.

© INSTAGRAM

De son côté, Tia Hellebaut s’est félicitée de ne plus être la seule championne du monde belge en salle et que cette deuxième médaille d’or historique ait été remportée à nouveau au pentathlon. "Noor a réussi une prestation extraordinaire. C’est très, très fort ", a déclaré l’Anversoise à nos confrères du Laatste Nieuws. "Qu’elle fasse mieux que Nafi Thiam, c’est tout simplement fantastique. Ce qui ne signifie pas qu’elle est la nouvelle Nafi, mais elle a confirmé qu’elle émargeait au top mondial en salle. En été, elle peut et elle va encore franchir un cap et enregistrer de gros progrès. Je ne la connais pas personnellement mais c’est une fille qui semble toujours très positive et c’est une bonne chose pour notre sport."