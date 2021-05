Sur son compte Instagram, Nafi Thiam a dévoilé quel serait son programme de compétition pour les prochaines semaines. Elle a tout d’abord confirmé sa participation au meeting de Tilburg, aux Pays-Bas, lors du lundi de Pentecôte ce 24 mai. La championne olympique y disputera le 100m haies et le saut en longueur. Ensuite, le 1er juin, direction la France et le meeting de Montreuil où l’athlète du RFCL s’alignera au saut en hauteur. Nafi Thiam a également officialisé ce lundi sa participation à un autre meeting néerlandais, celui de Leiden, le 12 juin prochain, où elle disputera, là aussi, le 100m haies et la longueur.

"Cette semaine d’entraînement va être un peu plus légère dans la mesure où j’ai terminé un solide bloc d’entraînement de trois semaines et où les compétitions approchent", commente la médaillée d’or de Rio, qui s'était déjà produite en 2019 à Leiden dans les mêmes épreuves que celles où elle est annoncée.