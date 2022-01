Son entraîneur Roger Lespagnard explique que Thiam a repris l'entraînement plus tard que d'habitude, le 8 novembre, et l'a fait de manière très progressive. "Pour l'instant, on n'a pratiquement fait que de la course et de la musculation; lors du stage que nous venons de boucler à Tenerife, elle n'a ni sauté en hauteur ou en longueur ni lancé le poids. Cela ne sert à rien de précipiter les choses", a expliqué Lespagnard.

Selon l'entraîneur, "sept ou huit semaines sont encore nécessaires pour qu'elle retrouve son niveau et ses sensations". Le management de la championne olympique a indiqué à Belga que Thiam n'a pas encore décidé quand elle reprendra la compétition.