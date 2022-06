Sous la pluie, notre heptathlonienne a signé un impressionnant 6,63 m à la longueur.

Nafi Thiam a quitté, ce samedi soir, la piste de Gentbrugge avec un large sourire. Et pour cause : avec 6,63 m à la longueur, la Namuroise y a signé le quatrième meilleur saut de sa carrière ! Et ce, à son sixième essai…

"Je suis très, très contente, surtout vu les conditions climatiques. Quand je suis arrivée à Gand, le ciel était encore dégagé. Mais la pluie s’est mise à tomber dès le début de mon échauffement. Franchement, je me suis dit que ce serait assez délicat mais, finalement, j’ai réussi un excellent concours."