La nouvelle piste du stade de Naimette cher au RFC Liégeois a été inaugurée officiellement ce mercredi matin par les autorités politiques en présence de la double championne olympique de l’heptathlon, Nafi Thiam. Celle-ci a salué l’effort financier (un investissement total de 3,5 millions € dont 2,3 millions € de subsides octroyés par la Région wallonne, via le projet "Wallonie Ambition Or", et un peu plus d’un million financé par la Province de Liège) et souligné à quel point les athlètes du club local étaient impatients de découvrir ce nouvel outil, par ailleurs accessible aux sportifs amateurs tous les jours de 17 h à 21 h.