La championne olympique de l'heptathlon aimerait conserver son titre. Pour ce faire, elle doit continuer à s'entraîner dans des conditions peu évidentes.

Des infrastructures sont encore accessibles pour les sportifs de haut niveau. Mais elles sont toutefois peu nombreuses et il est donc nécessaire de faire preuve de débrouillardise. Plus encore quand, comme Nafi Thiam, votre discipline vous impose une grande variété d'entraînements.Pour répondre aux nombreuses questions de ses fans, la Namuroise a fait une longue story instagram ce jeudi matin, dans laquelle elle explique comment elle s'adapte aux contraintes du coronavirus. Elle a notamment installé plusieurs appareils de musculation dans son garage, ainsi qu'un... gel hydro-alcoolique. Elle confie également dans cette vidéo s'entraîner au javelot dans une plaine déserte.Elle s'exprime aussi sur l'éventuel report des JO:L'athlète a également une pensée pour toutes les personnes plus impactées qu'elle: