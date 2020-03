La championne olympique d'heptathlon, Nafi Thiam, a annoncé mardi qu'elle ne prévoit pas de participer à un heptathlon en 2020. Elle se verrait bien, en revanche, disputer le saut en hauteur ou en longueur lors des championnats d'Europe à Paris, prévus du 25 au 30 août.

Pour l'instant, les championnats d'Europe d'athlétisme sont toujours au calendrier. "Je n'ai aucune idée s'ils vont se dérouler, mais je reste concentrée sur les Jeux", a déclaré Thiam. "C'est encore loin, mais ce n'est pas un problème pour moi de rester motivée. Une année sans grand objectif peut même être bonne, alors je peux tranquillement construire ma base. En tant qu'Européenne, je dois atteindre un pic chaque année, alors que les Américaines ont régulièrement une année de repos".

Bien qu'elle n'en fasse pas un objectif, Thiam n'exclut pas la participation aux championnats d'Europe. "Je me vois bien participer au saut en hauteur ou au saut en longueur, bien plus qu'à l'heptathlon. Pour le reste, je ne peux vraiment pas faire de déclarations sur mon planning. Les meetings de Diamond League vont-ils se dérouler et, si oui, à partir de quand ? Je n'en ai aucune idée".

En attendant, Thiam peut poursuivre son entraînement plus ou moins normalement, malgré les mesures prises pour contenir le coronavirus. "Je fais ma musculation à la maison, aujourd'hui je suis allée à Louvain-la-Neuve pour m'entraîner deux fois dans la salle d'athlétisme. Ce n'est pas l'idéal, mais ça va. Dans ma vie quotidienne, peu de choses changent : je m'entraîne, je me repose et je lis un peu". L'heptathlonienne est prudente. "A mon âge, je ne prends pas beaucoup de risques, mais je ne veux pas mettre Roger, mes parents ou les parents de Niels (Pittomvils, son compagnon) en danger et c'est pourquoi je suis prudente".

Le report des Jeux a l'avantage selon Thiam de lui donner un délai supplémentaire pour soigner son coude douloureux. "Il y a maintenant encore plus de temps pour ce coude. Je n'ai plus d'excuse pour ne pas aller à Tokyo avec une technique parfaite de lancer du javelot et de le lancer au-delà des 60 mètres", a-t-elle affirmé avec ambition.