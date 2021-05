Nafi Thiam, qui n'a plus disputé la moindre compétition en extérieur depuis les Mondiaux de Doha en 2019, a débuté sa saison olympique, en ce lundi de Pentecôte, du côté de Tilburg, aux Pays-Bas, dans le cadre du T-Meeting. Engagée sur 100m haies et au saut en longueur, la championne olympique a débuté sa journée par un chrono de 13.68 (+0,3 m/s), à 34 centièmes de son record personnel. Elle s’est classée deuxième de cette course remportée par Eline Berings en 13.44. Par chance, la pluie avait cessé de s’abattre sur le petit stade local au moment du départ mais la piste était encore très humide. À 16h30, débutera le concours de la longueur.