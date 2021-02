Bonne nouvelle pour Nafi Thiam : la championne olympique, positive au coronavirus jeudi dernier et en quarantaine depuis lors, a passé un nouveau test ce lundi et celui-ci s’est révélé négatif. Elle peut donc à nouveau prendre le chemin des entraînements. "Je ne sais pas si mon premier test était une erreur ou si j’ai fait le covid et j’étais déjà sur la fin jeudi", explique-t-elle. "Quoi qu’il en soit, même si c’est vraiment dommage d’avoir raté une occasion de sauter ce week-end, je suis trop en joie de pouvoir m’entraîner à nouveau." "Je vais rester prudente et continuer à limiter mes contacts", précise encore Nafi qui a, par ailleurs, communiqué succintement sa décision d'honorer son invitation pour le pentathlon des championnnats d'Europe en salle de Torun.