Nafi Thiam (6e) a égalé sa meilleure performance de la saison avec 1,92 m.

À tout seigneur, tout honneur. Le public du 45e Mémorial Van Damme a réservé la première ovation de la soirée à sa double championne olympique de l’heptathlon, Nafi Thiam. S’alignant dans le concours du saut en hauteur situé en tout début de programme, la médaillée d’or de Rio et Tokyo a participé dès 19 h 12 à la présentation des athlètes parmi lesquels elle fut bien entendu la plus applaudie. Un quart d’heure plus tard, Nafi était appelée à l’opposé du stade pour prendre part au défilé des athlètes olympiques en décapotable, l’athlète entraînée par Roger Lespagnard prenant place dans le dernier véhicule aux côtés de deux autres champions olympiques, Nina Derwael et Felix Denayer. Nouvelle ovation assurée ! Et fou rire aussi entre les deux jeunes femmes, lorsque l’athlète lança son bouquet de fleurs "sur la tête de quelqu’un" par mégarde...