"A la base, j’avais mis une vidéo de mon entraînement sur Instagram, et Red Bull a vu la vidéo. Ils ne croyaient pas vraiment que je m’entraînais dans de telles infrastructures. Et donc, ils ont proposé de refaire la salle", explique la jeune belge.

Voilà une belle opportunité pour Nafi de progresser toujours plus, dans un cadre de travail beaucoup plus agréable. La salle a doublé de volume, passant de 50 à 100 m2. "C’est beaucoup plus agréable de venir s’entraîner ici, un peu moins en traînant les pieds", développe-t-elle.

Lorsque Nafi Thiam a ouvert les portes de sa salle de musculation à Liège, une surprise l'y attendait. Red Bull - le partenaire de l'heptathlonienne depuis le tout début de sa carrière - avait mis le confinement à profit pour rénover complètement l’endroit et y placer du nouveau matériel. Cela donne une motivation supplémentaire à la championne olympique, d'Europe et vice-championne du monde pour poursuivre son entraînement dans les meilleures conditions possibles. "C'est incroyable. Tant d'espace et tant de lumière. Les appareils sont parfaits. Je vais pouvoir m’entraîner à fond ici", raconte Nafi.

Son entraîneur, Roger Lespagnard, s’entraînait déjà dans cette salle lorsqu’il était athlète et fut l’un des premiers à se réjouir de cette surprise. Il espérait cet agrandissement depuis longtemps.

© Geoffrey Meuli



Avec les clefs de cette nouvelle salle en main, Nafi Thiam n’a pas fini de faire vibrer la Belgique au travers de ses performances.